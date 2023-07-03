Ректор TalTech Тийт Ланд: Я рад тому, что в нашем летнем лагере участвуют дети украинских военных беженцев
3 июля в 9.00 в Таллинском Техническом университете прошло открытие бесплатного детского лагеря по энергетике Enerhack Camp, в котором принимают участие 600 детей со всех уголков Эстонии.
На церемонии открытия выступили ректор TalTech Тийт Ланд, декан инженерного факультета Федор Сергеев, профессор Алар Конист, а также заместитель главы дипломатической миссии посольства Великобритании Ифи Агбоола.
- Вы, дорогие участники лагеря, как и все мы, являетесь свидетелями того, что вот-вот начнется мероприятие, которое, пожалуй, точнее всего можно сравнить с только что закончившимся праздником песен и танцев - как по количеству участников, так и импульсу, - сказал Тийт Ланд. - Я от всего сердца рад тому, что здесь участвуют дети из Ида-Вирумаа, а также дети украинских военных беженцев. Так мы показываем себя, а также весь мир, каковы наши цели, какое будущее мы хотим построить для детей - и с детьми. Хотя сейчас я занимаю должность ректора, по натуре я ученый. Как ученый, я провел десятилетия, пытаясь исследовать тайны мира, и обнаружил, что чем больше я узнаю, тем более захватывающей кажется следующая задача. Желаю вам того же чувства, молодые люди.
С 3 по 15 июля на базе TalTech организаторы лагеря примут 600 детей в возрасте от 7 до 18 лет со всех уголков Эстонии. В программе лагеря обучение детей практическим навыкам в области энергетики, а также лекции на эстонском и русском языках, которые будут транслироваться в социальных сетях проекта Enerhack. Уже в день открытия лагеря о своем опыте детям расскажет президент Эстонии Керсти Кальюлайд — ее речь запланирована на 15.00. На следующий день в 11.00 свою лекцию проведет министр образования Кристина Каллас.
Также в программе выступления вице-канцлера Тимо Татара, многолетнего руководителя департамента конкуренции Мярта Отса, главы фонда развития идей Prototron Яны Будковской, координатора составления программы справедливого перехода при Министерстве финансов Ивана Сергеева, члена правления Alexela Алана Вахта и других специалистов в науке, экономике и образовании.