Три причины, почему заниматься спортом стоит именно на открытом воздухе

Давайте рассмотрим подробнее, почему стоит заниматься спортом именно на открытом воздухе и как занятия на свежем воздухе влияют на наше физическое и психическое самочувствие. Кроме того, узнаем больше о том, как смарт-часы могут помочь сделать упражнения более эффективными, и познакомимся с обзором здоровья помощью часов.

Свежий воздух

Одним из главных преимуществ занятий спортом вне помещений является возможность насладиться свежим воздухом. При вдыхании свежего воздуха человек чувствует себя бодрым и полным жизненных сил, потому что такой воздух чище и богаче кислородом. Кислород важен для нашего организма, потому что он используется для производства энергии и необходим для нормального функционирования всех клеток и органов тела. То, что мы дышим свежим воздухом, помогает лучше доставлять кислород к тканям организма и органам.

Двигаясь на свежем воздухе, также можно естественным путем получать витамин D, что важно для укрепления иммунитета. Он помогает регулировать активность иммунных клеток и связан с контролем воспалительных процессов в организме. Хороший уровень витамина D может помочь снизить риск инфекций, в том числе респираторных. Витамин D также необходим для усвоения кальция и обмена веществ в организме. Он помогает сохранять кости крепкими и здоровыми.