Три причины, почему заниматься спортом стоит именно на открытом воздухе
В нашем климате закрытые помещения незаменимы для занятий спортом большую часть года. И хотя тренажерные залы и фитнес-центры предлагают отличные условия для тренировок, все же занятия на свежем воздухе — это нечто большее, чем просто улучшение физической формы.
Давайте рассмотрим подробнее, почему стоит заниматься спортом именно на открытом воздухе и как занятия на свежем воздухе влияют на наше физическое и психическое самочувствие. Кроме того, узнаем больше о том, как смарт-часы могут помочь сделать упражнения более эффективными, и познакомимся с обзором здоровья помощью часов.
Свежий воздух
Одним из главных преимуществ занятий спортом вне помещений является возможность насладиться свежим воздухом. При вдыхании свежего воздуха человек чувствует себя бодрым и полным жизненных сил, потому что такой воздух чище и богаче кислородом. Кислород важен для нашего организма, потому что он используется для производства энергии и необходим для нормального функционирования всех клеток и органов тела. То, что мы дышим свежим воздухом, помогает лучше доставлять кислород к тканям организма и органам.
Двигаясь на свежем воздухе, также можно естественным путем получать витамин D, что важно для укрепления иммунитета. Он помогает регулировать активность иммунных клеток и связан с контролем воспалительных процессов в организме. Хороший уровень витамина D может помочь снизить риск инфекций, в том числе респираторных. Витамин D также необходим для усвоения кальция и обмена веществ в организме. Он помогает сохранять кости крепкими и здоровыми.
Проверить состояние своего организма как до, так и после тренировки можно с помощью смарт-часов, и сделать это можно всего за 1 минуту. Особенностью новых смарт-часов Huawei Watch 4 Pro является возможность мониторинга здоровья, который обеспечивает одновременное измерение 7 различных показателей здоровья. Это означает, что в дополнение к традиционным показателям – таким как частота сердечных сокращений и измерение кислорода в крови – часы также измеряют ЭКГ, показатель эластичности артерий, уровень стресса, температуру кожи и функционирование легких (спирометрию). На основании этих результатов можно получить мгновенную четкую картину, а также уведомления и рекомендации о том, как поддерживать сердце здоровым и надлежащий уровень кислорода в крови. Новая модель умных часов также предлагает уведомления в режиме реального времени об отклонениях от нормы, чтобы как можно раньше предупредить о проблемах со здоровьем пользователя.
Разнообразная тренировочная среда
Упражнения на свежем воздухе предполагают гораздо больше разнообразия и возможностей для различных тренировок и занятий спортом. Будь то езда на велосипеде, силовые тренировки, бег, походы или пляжный волейбол. На открытом воздухе можно найти различные поверхности, ландшафты и условия, которые можно использовать в тренировках. По сравнению с тренажерным залом, где тренажеры, как правило, ограничены, тренировки на открытом воздухе дают вам возможность использовать естественные препятствия – такие как подъемы и спуски – для повышения интенсивности и производительности тренировки.
Кроме того, визуально разнообразная среда обеспечивает изменяющуюся картинку, что делает занятия спортом более интересными и приятными. Многие бегуны говорят, что новые и интересные трассы повышают мотивацию.
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro, являющиеся мощным компаньоном для тренировок, предлагают каждому пользователю более 100 различных режимов тренировок – в том числе популярные традиционные варианты, а также и захватывающие новые тренировочные решения с расширенными режимами — например, для пловцов и дайверов.
Благодаря функции показателей здоровья в виде клеверного листка часы мотивируют пользователя придерживаться определенного курса тренировок и достигать поставленных целей. Таким образом, пользователь получает в режиме реального времени обратную связь о своих усилиях и напоминания в течение дня, чтобы стремиться к достижению личных целей.
Психологическое благополучие и снижение стресса
Занятия спортом на свежем воздухе также являются отличным способом улучшить свое психологическое состояние и снизить уровень стресса. Близость к природе и свежий воздух помогут расслабиться и улучшить настроение. Исследования показали, что пребывание в зеленой среде и физическая активность высвобождают эндорфины, или естественные „гормоны счастья“, которые приносят с собой ощущение благополучия и помогают снять стресс и тревожность. Кроме того, занятия спортом на свежем воздухе могут дать возможность расслабиться и зарядиться позитивной энергией вдали от повседневной рутины и обязанностей.
Во время занятий со смарт-часами Watch 4 Pro вам даже не нужно брать с собой телефон – ведь часы сами измеряют результаты вашей тренировки и состояние вашего тела, а благодаря расширенной функции e-SIM вы также можете при необходимости позвонить, если телефона в данный момент нет под рукой. Будь то телефонный звонок, воспроизведение музыки или фотосъемка — все это можно сделать прямо с циферблата часов. Картографическое приложение Huawei Petal Maps Watch Edition также предлагает полезные навигационные услуги для тренировочной тропы без необходимости еще отдельно подключать телефон в дополнение к часам.
Поэтому занятия спортом на свежем воздухе — это отличный способ улучшить свое здоровье и повысить качество жизни. Занятия спортом на свежем воздухе, разнообразная тренировочная среда и содействие психологическому благополучию — вот лишь некоторые из причин, по которым стоит предпочесть тренировки на открытом воздухе помещениям. Свяжите свои тренировки с природой и наслаждайтесь единством тела и разума, которое предлагает тренировка на свежем воздухе!
В видео смотрите рекомендации коучера и тренера Отта Кийвикаса о том, как подготовить свое тело и разум к здоровому образу жизни, чтобы привести себя в хорошую летнюю форму.