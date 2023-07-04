ПОДКАСТ | Украинская поэтесса переводит литературу с эстонского на украинский: „В центре всего, что я делаю, должна быть Украина“(2)
Гостем шестого выпуска подкаста „Эстония на украинском“ стала Катерина Новак — поэтесса, переводчик эстонской литературы и поэзии на украинский язык, руководитель литературных проектов в Центре украинской культуры в Таллинне. Тема эпизода: „Культура как средство адаптации украинских военных беженцев“.
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В новом эпизоде подкаста „Эстония на украинском“ поэтесса, переводчица литературы с эстонского на украинский Катерина Новак поделилась синопсисом своей дипломной работы на тему „Культура как средство адаптации на примере украинских военных беженцев“.
Рассказывая об этом, Катерина обозначила роль украинской общины в адаптационных процессах: „Украинская община стала посредником между Эстонией и прибывшими беженцами. Были созданы рабочие группы, инициативы. Это стало основой для максимально безболезненной адаптации украинцев“.
На вопрос, стоит ли сносить памятники Пушкину и другим русским деятелям культуры, украинка ответила: „Если на одну книгу Достоевского будет выходить пятнадцать украинских книг, то Достоевский и другие русские авторы утратят свою ценность. Если этот излом произойдет, украинский автор станет весить больше — тогда станет безразлично, стоит или снесен памятник Пушкину“.
Также в студии Delfi Катерина презентовала свой сборник поэзии „Пишу-стираю“ и зачитала несколько стихотворений собственного сочинения. Слушайте новый эпизод подкаста „Эстония на украинском“ уже сегодня!
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У новому епізоді подкасту „Естонія українською“ поетеса, перекладачка літератури з естонської на українську Катерина Новак поділилася синопсисом своєї дипломної роботи на тему „Культура як засіб адаптації на прикладі українських військових біженців“.
Розповідаючи про це, Катерина окреслила роль української громади в адаптаційних процесах: „Українська громада стала посередником між Естонією та біженцями. Було створено робочі групи, ініціативи. Це стало основою для максимально безболісної адаптації українців“.
На запитання, чи варто зносити пам'ятники Пушкіну та іншим російським діячам культури, українка відповіла: „Якщо на одну книжку Достоєвського буде виходити пʼятнадцять українських книжок — то Достоєвський і інші російські автори втратять свою вартість. Якщо цей злам станеться, український автор стане важити більше — тоді не буде діла, чи стоїть, чи знесений памʼятник Пушкіну“
Також у студії Delfi Катерина презентувала свою збірку поезії „Пишу-стираю“ та зачитала кілька віршів власного твору. Слухайте новий епізод подкасту „Естонія українською“ вже сьогодні!