„Это вполне четкий знак“. Подавляющая доля сокращений приходится на промышленный сектор

По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Лаури Кооли, в числе сокращений в июне этого года нет ничего необычного. Всего они получили 7 сообщений о сокращениях, охватывающие почти 299 рабочих мест.

Кооли отмечает, что в этом году сокращения отличаются по сектору, где они проходят. Если в предыдущие года сокращения распространялись на большее количество секторов, то в этом году 6 из 7 сообщений пришлись на промышленный сектор. „Это вполне четкий знак“, - констатировал он.

Кроме того, сектор довольно трудоемкий - около 18% работающего населения трудоустроено в этом секторе. „Конечно, в плане рабочей силы наступило хорошее время для тех предприятий, что сейчас смеют планировать расширяться, а то всегда было сложно найти работников“.

Попавшие под сокращение люди начали вставать на учет в Кассе по безработице. По словам Кооли, в июне пришло около 70 человек из Express Post, а также люди из Betoonelement и Hansaliin (Tallink), где в конце августа планируется расторгнуть последние рабочие договоры.