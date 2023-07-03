Жаркий июнь 2023-го. Планета раньше срока подошла к очередному температурному рекорду

После теплой зимы и засушливой весны лето не принесло облегчения. И это еще до того, как в полной мере проявился зарождающийся в Тихом океане феномен Эль-Ниньо, который стопроцентно повысит температуру на планете в ближайшие год-два.

Традиционно жара, пожары и засуха приходят в северное полушарие во второй половине лета, ближе к августу. А в целом на планете глобальное потепление наиболее выражено в феврале-марте.

Но в этом году всё по-другому.

Июнь выдался необычно знойным и в Европе, и в Америке, и в Азии. И пусть окончательные итоги пока не подведены, предварительные подтверждают прогнозы ученых о том, что 2023 год рискует побить температурные рекорды и продолжить печальную традицию последних 8 лет, самых жарких в истории.

Из-за потепления планеты учащаются природные катаклизмы, а ущерб от них растет вместе с тратами на борьбу с их причинами и адаптацию к новым условиям жизни. Жара убивает людей, обостряет энергетический и миграционный кризисы.

Даже природа меняется. Уже в 13 странах Европы укоренились комары-переносчики лихорадки денге и вируса чикунгуньи. Еще десять лет назад таких стран было всего восемь, говорится в свежем исследовании центра профилактики инфекционных заболеваний Евросоюза (ECDC).

„В Европе наблюдается тенденция к потеплению; аномальная жара и наводнения проявляются все чаще и сильнее, а лето становится длиннее и теплее. Это создает благоприятные условия для инвазивных видов комаров“, - предупредили ученые.

Полтора градуса раньше времени

Чтобы притормозить потепление, почти все страны мира согласились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Цель подписанного в 2015 году Парижского соглашения - не допустить нагревания планеты более чем на 2°С к доиндустриальному уровню, а еще лучше - в пределах 1,5°С.

Среднегодовая температура на планете уже на 1,2°C выше, и в июне она пробила заветную цель в полтора градуса. Это случалось и раньше, да и подобные флуктуации - это скорее о погоде, чем о климате. Однако метеорологи напряглись.