МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: центристы „завалили“ переход на эстонский язык. На чью забывчивость они рассчитывают?(1)
После неудачных выборов казалось, что центристы обречены существенно изменить свою политику, ведь при дальнейшей утрате поддержки избирателей придется бороться за прохождение в парламент. Но нынешнее руководство центристов изобрело „странную“ концепцию: амнезия как краеугольный камень выживания.
Надежда на амнезию избирателей для Центристской партии привычна, это их конек уже лет двадцать. Но в последнее время главным элементом их политики стала полная амнезия по поводу совсем недавних действий партии при власти, прежде всего - в сфере образования. Забыто, что в 2005-2007 году Майлис Репс в кресле министра готовила первый этап реформ (переход в гимназии на систему 60/40). Совсем забыто, что именно с ее легкой руки в программу развития образования до 2035 года в 2018 году попала и нынешняя реформа образования (не путать с недавно принятой окончательной программой Лийны Керсна).