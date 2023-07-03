МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: центристы „завалили“ переход на эстонский язык. На чью забывчивость они рассчитывают?

Надежда на амнезию избирателей для Центристской партии привычна, это их конек уже лет двадцать. Но в последнее время главным элементом их политики стала полная амнезия по поводу совсем недавних действий партии при власти, прежде всего - в сфере образования. Забыто, что в 2005-2007 году Майлис Репс в кресле министра готовила первый этап реформ (переход в гимназии на систему 60/40). Совсем забыто, что именно с ее легкой руки в программу развития образования до 2035 года в 2018 году попала и нынешняя реформа образования (не путать с недавно принятой окончательной программой Лийны Керсна).