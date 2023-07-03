ДВ: существует 147 российских компаний с эстонским капиталом, среди них - дочернее предприятие Tallink Grupp

Из России не так просто уйти – в ответ на западные санкции она фактически взяла в заложники деньги портфельных и прямых инвесторов: продать хоть сколь-нибудь крупную компанию нельзя без одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, причем, получить за сделку можно только половину от рыночной стоимости (или еще меньше). При этом нужно заплатить в бюджет РФ своего рода пошлину – 5 или 10% от настоящей стоимости (в зависимости от скидки к рыночной цене). Заявления о приостановке бизнеса в России сделали многие компании, а фактически ушли за год с лишним всего 20% от компаний из „недружественных стран“, подсчитали „Важные истории“.

Из российских дочек эстонских компаний более 30 прекратили деятельность после начала вторжения. Но гораздо больше осталось. Так, ДВ удалось обнаружить 147 российских компаний с эстонским капиталом путем сопоставления российского и эстонского реестров юридических лиц. Среди компаний - LuxEkspress Estonia - дочернее предприятие в России было создано еще в 1997, сделано это было из-за международных договоренностей.

Кроме того, дочернее предприятие в России есть у Tallink Grupp. Как сообщил представитель Tallink, концерн прекратил деятельность в РФ после начала войны в Украине и на данные момент на российскую фирму работает только бухгалтер, а на полную ликвидацию дочки может уйти несколько лет.

Большинство фамилий владельцев таких компаний - русские, однако встречаются и эстонские. Так, не менее 20 компаний имеют владельцев с эстонскими именем и фамилией. Сферы деятельности у компаний тоже разнообразные - от предоставления займов и газовой сферы до научных исследований. Большинство из них связаны с оптовой торговлей и перевозками.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.