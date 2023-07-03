Известный режиссер-документалист опубликовал очень эмоциональное фото Львова

„Рассмотрите эту фотографию. Воскресный, прекрасный, отдыхающий, находящийся в глубоком тылу Львов…“, - подписал Виталий снимок, который выложил в Фейсбуке. На фото один человек в инвалидной коляске и трое людей с ампутированными ногами.

Виталий Манский - известный режиссер-документалист. Он сам родом из Львова. Президент Международного фестиваля авторского документального кино „Артдокфест“. В Июне власти России признали его „иноагентом“.

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