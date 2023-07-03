ВИДЕО | Скандал в Бриллиантовой лиге: „защитники природы“ испортили отличный забег Расмуса Мяги
Расмус Мяги занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 49,04. Норвежец Карстен Вархольм выиграл забег с результатом 47,57. Вторым пришел Кайрон Макмастер с результатом 48,97.
В забеге, который испортили экоактивисты, принимал участие олимпийский чемпион Токио в этой дисциплине — норвежец Карстен Вархольм, который бежал по восьмой, крайней дорожке, поэтому три экоактивиста, растянувшие транспарант у линии финиша, ему не помешали. Двум другим спортсменам, эстонцу Расмусу Мяги и итальянцу Алессандро Сибилио, пришлось прорываться через баннер.
Вархольм после забега заявил, что экоактивисты его разозлили. „Протестуйте, но не таким образом, это абсолютно неправильно“, — заявил норвежец, назвав акцию „полным идиотизмом“.
Директор этапа в Стокгольме по соревнованиям Ян Ковальски назвал поступок экоактивистов абсолютно неприемлемым.
„Мы делаем это, потому что каждый день от климатической катастрофы гибнут люди. Политики не действуют. И нам нужно поднять этот вопрос“, — заявил газете один из активистов.
Представитель экоактивистов Понтус Бергендаль заявил, что акция на этапе „Бриллиантовой лиги“ была проведена „из-за невероятно вредной для климата торфяной добычи“, которая ведется в Швеции.
Återställ Våtmarker была создана в прошлом году и уже провела несколько подобных акций, в том числе в парламенте и на телевизионных шоу. Организация требует от правительства Швеции остановить добычу торфа и восстановить земли, на которых она велась, заявляя о вкладе осушенных болот в выбросы углекислого газа в стране в 25%.
Лучший результат этого сезона у Расмуса Мяги - 48,63.
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