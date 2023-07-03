ВИДЕО | Скандал в Бриллиантовой лиге: „защитники природы“ испортили отличный забег Расмуса Мяги

В забеге, который испортили экоактивисты, принимал участие олимпийский чемпион Токио в этой дисциплине — норвежец Карстен Вархольм, который бежал по восьмой, крайней дорожке, поэтому три экоактивиста, растянувшие транспарант у линии финиша, ему не помешали. Двум другим спортсменам, эстонцу Расмусу Мяги и итальянцу Алессандро Сибилио, пришлось прорываться через баннер. Вархольм после забега заявил, что экоактивисты его разозлили. „Протестуйте, но не таким образом, это абсолютно неправильно“, — заявил норвежец, назвав акцию „полным идиотизмом“. Директор этапа в Стокгольме по соревнованиям Ян Ковальски назвал поступок экоактивистов абсолютно неприемлемым.

„Мы делаем это, потому что каждый день от климатической катастрофы гибнут люди. Политики не действуют. И нам нужно поднять этот вопрос“, — заявил газете один из активистов.



Представитель экоактивистов Понтус Бергендаль заявил, что акция на этапе „Бриллиантовой лиги“ была проведена „из-за невероятно вредной для климата торфяной добычи“, которая ведется в Швеции.



Återställ Våtmarker была создана в прошлом году и уже провела несколько подобных акций, в том числе в парламенте и на телевизионных шоу. Организация требует от правительства Швеции остановить добычу торфа и восстановить земли, на которых она велась, заявляя о вкладе осушенных болот в выбросы углекислого газа в стране в 25%.

