Эстонские спортсмены привезли три медали с Европейских игр

Напомним, в составе сборной Эстонии отличились Астрид Йоханна Гренц, Лизелль и Робин Яэтма, а также Расмус Мяги. Гренц, выступающая в весовой категории до 60 кг, выиграла соревнований по тайскому боксу. Лизелль и Робин Яэтма завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.