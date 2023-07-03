Эстонские спортсмены привезли три медали с Европейских игр(1)
Победителем медального зачета завершившихся в Польше III Европейских игр стала сборная Италии: 35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых медалей.
Второе место в медальном зачете заняла команда Испании (21-17-19), а третье - сборная Украины с 21 золотой, 12 серебряными и 8 бронзовыми наградами, сообщает Rus.err.ee.
Команда Эстонии, завоевавшая две золотые и одну серебряную медаль, стала 31-й.
Напомним, в составе сборной Эстонии отличились Астрид Йоханна Гренц, Лизелль и Робин Яэтма, а также Расмус Мяги. Гренц, выступающая в весовой категории до 60 кг, выиграла соревнований по тайскому боксу. Лизелль и Робин Яэтма завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.
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