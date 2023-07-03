Пилотный проект Таллинна и предприятия Ringo по повторному использованию упаковки прошел успешно

В общей сложности семь контейнеров для сбора многоразовой упаковки предприятия Ringo были установлены в Старом городе: по одному на улице Нунне, в парке Таммсааре, на улице Виру, два – рядом с площадью Вабадузе и еще два – на улице Харью. Еженедельно контейнеры для возврата тары заполнялись на 40% от их объема (около 50 упаковок). Контейнеры на улицах Виру, Харью и Нунне заполнялись примерно на 20% от их объема (почти 20 упаковок). В контейнеры, установленные в тоннеле на площади Вабадузе и в парке Таммсааре не было сдано ни одной многоразовой упаковки, поскольку месяц оказался слишком коротким промежутком, чтобы у людей сформировалась привычка относить туда многоразовую упаковку.

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, для продвижения экономики замкнутого цикла важно проведение в городе подобных проектов. „Ключевое значение при реализации нововведений имеет их удобство и простота. С одной стороны, это связано с изменением привычек, с другой – с оказанием максимально доступной услуги. Подобные испытания полезны и для конкретных предприятий, и для города“, - сказал Вимм.

Представитель предприятия Ringo Eco OÜ Каарель Лухт отметил, что пилотный проект достиг своей цели. „Сначала мы опасались, что контейнеры будут постоянно переворачивать, пачкать и бросать в них мусор, но это происходило на удивление редко. По некоторым контейнерам заметно, что пользователи продукции Ringo за короткий срок реализации пилотного проекта не успели их заметить. Также в этом районе должно возрасти число мест общественного питания, чтобы число пользующихся многоразовой упаковкой Ringo также возросло“, - добавил Лухт.