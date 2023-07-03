Президент отказал в помиловании 23 преступникам, в том числе убийцам из Нарвы и Ласнамяэ

Глава государства рассмотрел 23 прошения о помиловании и на прошлой неделе вынес по ним общее решение - все заявки были отклонены.

Не удалось добиться помилования в том числе Сергею Баханову из Нарвы. Он отбывает 9-летний срок за убийство мужчины в нарвской пекарне. Согласно обвинительному заключению, в ночь на 1 апреля 2020 года Баханов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал 46-летнего на мужчину с ножом, нанеся ему такие ранения, которые привели к его гибели на месте происшествия.

Останется в тюрьме и приговоренный к 18 годам заключения Николай Кузнецов, который в июне 2019 года как минимум семь раз ударил молотком 45-летнюю женщину, сдававшую ему квартиру в столичном районе Ласнамяэ. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Затем, как утверждают следователи, Кузнецов расчленил тело женщины и выбросил останки в пруд Паэ.

Также президент не стал помиловать и сирийского беженца Кована Моххамада, который 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в Таллинне из ревности избил супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег. В сентябре того же года он был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Останется в тюрьме и приговоренный к 13 годам лишения свободы за стрельбу в 2017 году в двух охранников в Копли 80-летний пенсионер Александр Якименко.