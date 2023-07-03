Первая ракетка России: после каминг-аута и осуждения войны мне опасно возвращаться домой

„Сейчас мне опасно возвращаться домой с учетом нынешнего режима. Как человеку, осуждающему войну и с нетрадиционной ориентацией, вернуться назад для меня просто невозможно.

Но я не жалею об этом даже на один процент. Когда началась война и все превратилось в ад, меня сильно накрыло и я просто решила, мол, к черту все.

Я не могла больше прятаться. Хотела заявить о своей позиции по поводу войны и своей сексуальной ориентации. Это было тяжело из-за моей страны, там быть гей-персоной неприемлемо. Но я почувствовала, что несу на плечах рюкзак с камнями.

Мне просто хотелось его сбросить. После этого последовали некоторые последствия, но единственное, что меня беспокоило – это мои родители, и чтобы с ними было все хорошо. Они мною гордятся“, – рассказала Касаткина в интервью The Times.

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