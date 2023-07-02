ФОТО И ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу на мель села яхта

„Яхта села на мель в субботу вечером. Владельцы яхты сами из Нарвы. Купили яхту в Хельсинки и оттуда направились в Нарва-Йыэсуу. Погода была не очень. Кончилось топливо, датчик показывал неправильный уровень. В итоге зацепили мель. Хорошо, что она была песчаная, а не каменная. Дальше яхту начало нести ближе к берегу, было полностью потеряно управление“, - рассказал Rus.ERR детали происшествия коммодор Яхт-клуба Нарва-Йыэсуу Анатолий Иванов.

По словам Иванова, на яхте находились три человека. „Они смогли выбраться. Все живы-здоровы. Яхта теперь лежит возле берега неподалеку от Noorus SPA, - отметил Иванов. - Погода сейчас не очень. Нужна спасательная техника. Если быстро яхту не вытащить, то судно на мели может разбить штормом“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.