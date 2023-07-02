ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (494-й день) | В Буче открыли мемориал в память о погибших; Зеленский приехал в Одессу; три страны Европы готовы нарушить условия ядерной сделки с Ираном

Частная военная компания Евгения Пригожина и его холдинг „Конкорд“ в рамках заключенных с РФ контрактов получила 1,7 триллиона рублей, заявил ведущий программы „Вести недели“ на телеканале „Россия 1“ Дмитрий Киселев в эфире своей программы.

„Вести недели“: ЧВК Вагнера получила от российских властей более 858 миллиардов рублей, компания Пригожина „Конкорд“ — еще 845 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше, чем говорил Путин

„Помним всех поименно. При входе в городской парк мы установили инсталляцию, где упомянули каждого из 501-го“, - написал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Ее установили в рамках подготовки к концерту-реквиему „Объединенные ради победы“, который прошел в парке Бучи 1 июля.

В Буче перед входом в городской парк появилась инсталляция в память о 501 жителе города, погибшем во время российской оккупации в марте 2022 года.

„Сейчас [в районе моста] продолжается мощная боевая работа. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенность нашей линии фронта — это действительно, что она пролегает через реку Днепр“, — заявила она, не предоставив других подробностей.

Ребенок пострадал при обстреле села Милове Бериславского района в ночь на 2 июля. Подростка госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в двух районах области повреждены три частных дома. В одном из них произошел пожар. Его потушили. По словам Кравченко, пострадал житель одного из домов, он получил ранение ноги.

По его словам, силы ПВО обнаружили и уничтожили все беспилотники. Это первая атака беспилотников в Киеве за последние 12 дней, утверждает Попко.

„Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания „Вагнер“ в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг „Конкорд“ оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций“, — цитирует Киселева РИА Новости. Из этой цитаты неясно, за какой период структуры Пригожина получили эти деньги.

Четыре человека получили ранения в результате обстрела Херсона, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, 2 июля около 11:20 войска РФ обстреляли с временно оккупированной территории региона один из жилых районов Херсона.

„По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные о пострадавших уточняются“, — говорится в сообщении. Отмечается, что обломками были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) отменили мероприятие в 2023 году из соображений безопасности после серии атак беспилотников в России.

Такое предположение выдвинуло Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине, основанном на данных разведки.

Организаторы авиасалона, скорее всего, также понимают, что в этом году многие иностранные участники МАКС отказались бы принимать участие в мероприятии, что сказалось бы на ее репутации, считает британское ведомство.

Польша направит на границу с Беларусью еще 500 полицейских

Польша направит на границу с Беларусью 500 полицейских, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, ссылаясь на напряженную ситуацию на границе.

Полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничникам и двум тысячам солдат, которые уже охраняют безопасность границы.

По данным польской пограничной полиции, в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь территорию Польши из Беларуси.