ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (494-й день) | В Буче открыли мемориал в память о погибших; Зеленский приехал в Одессу; три страны Европы готовы нарушить условия ядерной сделки с Ираном
Подводим итоги основных событий дня.
Ночью беспилотники атаковали Киев. В Киевской области в результате падения обломков ранен мирный житель
В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев беспилотниками „Шахед-136/131“, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
По его словам, силы ПВО обнаружили и уничтожили все беспилотники. Это первая атака беспилотников в Киеве за последние 12 дней, утверждает Попко.
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в двух районах области повреждены три частных дома. В одном из них произошел пожар. Его потушили. По словам Кравченко, пострадал житель одного из домов, он получил ранение ноги.
13-летний подросток был ранен в результате ночного обстрела Херсонской области, сообщил руководитель пресс-офиса военной администрации региона Александр Толоконников.
Ребенок пострадал при обстреле села Милове Бериславского района в ночь на 2 июля. Подростка госпитализировали, угрозы его жизни нет.
В районе Антоновского моста под Херсоном продолжается „боевая работа“, рассказала пресс-секретарь оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.
„Сейчас [в районе моста] продолжается мощная боевая работа. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенность нашей линии фронта — это действительно, что она пролегает через реку Днепр“, — заявила она, не предоставив других подробностей.
В Буче перед входом в городской парк появилась инсталляция в память о 501 жителе города, погибшем во время российской оккупации в марте 2022 года.
Ее установили в рамках подготовки к концерту-реквиему „Объединенные ради победы“, который прошел в парке Бучи 1 июля.
„Помним всех поименно. При входе в городской парк мы установили инсталляцию, где упомянули каждого из 501-го“, - написал мэр Бучи Анатолий Федорук.
„Вести недели“: ЧВК Вагнера получила от российских властей более 858 миллиардов рублей, компания Пригожина „Конкорд“ — еще 845 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше, чем говорил Путин
Частная военная компания Евгения Пригожина и его холдинг „Конкорд“ в рамках заключенных с РФ контрактов получила 1,7 триллиона рублей, заявил ведущий программы „Вести недели“ на телеканале „Россия 1“ Дмитрий Киселев в эфире своей программы.
„Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания „Вагнер“ в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг „Конкорд“ оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций“, — цитирует Киселева РИА Новости. Из этой цитаты неясно, за какой период структуры Пригожина получили эти деньги.
Четыре человека получили ранения в результате обстрела Херсона, сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, 2 июля около 11:20 войска РФ обстреляли с временно оккупированной территории региона один из жилых районов Херсона.
„По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные о пострадавших уточняются“, — говорится в сообщении. Отмечается, что обломками были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) отменили мероприятие в 2023 году из соображений безопасности после серии атак беспилотников в России.
Такое предположение выдвинуло Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине, основанном на данных разведки.
Организаторы авиасалона, скорее всего, также понимают, что в этом году многие иностранные участники МАКС отказались бы принимать участие в мероприятии, что сказалось бы на ее репутации, считает британское ведомство.
Польша направит на границу с Беларусью еще 500 полицейских
Польша направит на границу с Беларусью 500 полицейских, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, ссылаясь на напряженную ситуацию на границе.
Полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничникам и двум тысячам солдат, которые уже охраняют безопасность границы.
По данным польской пограничной полиции, в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь территорию Польши из Беларуси.
В Гааге напали на посольство Беларуси. В здании разбили окна, на стенах написали „Luka — terrorist“ и „Жыве Беларусь“
Как сообщает Omroep West, нападение на посольство Беларуси в Нидерландах произошло в ночь на 2 июля. Полиция задержала 31-летнего подозреваемого. Его мотивы неизвестны.
Судя по фотографиям и видео с места происшествия, в здании были разбиты не менее трех окон, а стены исписаны.
Зеленский приехал в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу, где заслушал доклад командующего Военно-морскими силами страны Алексея Неижпапы.
„Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития Военно-морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период“, - сказал он.
Кроме того, Зеленский обсудил с командованием ВМС Украины промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы, а также вручил награды военным.
Украина поблагодарила Париж за танки AMX-10 RC, но отметила, что они слишком легкие для наступления
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Франции Эммануэля Макрона за легкие колесные танки AMX-10 RC, которые были переданы Киеву. Однако один из командиров 37-й бригады морской пехоты ВСУ отметил, что использование такой техники в ходе наступления довольно ограничено — из-за тонкой брони этих танков.
По словам командира бригады морской пехоты, использовать, а передовой AMX-10 RC — „непрактично“, они больше подходят для обеспечения огневой поддержки. Он также отметил, что четыре украинских военных, находившиеся в AMX-10 RC, погибли во время обстрела, поскольку тонкая броня этой машины не могла обеспечить необходимую защиту.
Великобритания, Франция и Германия намерены нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за того, что Тегеран продавал Москве беспилотники, которые использовались для атак в Украине. Об этом сообщает The Guradian.
По данным газеты, европейские страны нарушат сделку, продлив санкции в отношении Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок ограничений истекает 18 октября.
Причинами для продления санкций станет то, что Тегеран сам нарушал условия сделки, поставлял Москве дроны-камикадзе для войны в Украине, а также, как предполагается, собирается поставить РФ баллистические ракеты.
„Везде сейчас горячо“. Замминистра обороны Украины — о ситуации на восточном фронте
По словам Анны Маляр, на востоке Украины российские войска наступают на авдеевском, марьинском, лиманском и сватовском направлениях. „Везде сейчас горячо“, — отметила она.
На бахмутском направлении на южном фланге ВСУ продвигаются вперед, на северном — продолжаются бои. По данным замминистра, на северный фланг армия РФ перебросила два десантно-штурмовых полка.
На юге страны украинские военные с тяжелыми боями постепенно продвигаются на бердянском и мелитопольском направлениях. „Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед“, — отметила Маляр.
В ЧВК „Вагнер“ заявляют, что приостанавливают набор наемников
В связанном с ЧВК „Вагнер“ телеграм-канале, где публикуются объявления о работе, в воскресенье вечером появилось сообщение, что набор наемников приостанавливается на месяц.
„В связи с временным неучастием ЧВК „Вагнер“ в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в „ЧВК Вагнер“ сроком на 1 месяц“, – говорится в сообщении.
Далее указаны телефоны колл-центра, куда можно обращаться „по всем вопросам, в том числе по устройству на работу“.