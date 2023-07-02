Стрельба в Балтиморе: двое погибших, 28 раненых

Полиция сообщила, что 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия, а 20-летний мужчина умер после того, как его доставили в местную больницу, передает Rus.ERR со ссылкой на Euronews.

Городское полицейское управление добавило, что трое раненых находятся в критическом состоянии, состояние девяти оценивается как средней тяжести. У всех госпитализированных - огнестрельные ранения.

Трагедия произошла во время празднования мероприятия „День Бруклина“, на который собрались сотни людей. Один из очевидцев сообщил в интервью телеканалу Fox 45, что он слышал от 20 до 30 выстрелов.

Исполняющий обязанности комиссара полиции Балтимора сказал, что пока нет информации о подозреваемых или их возможных мотивах.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.