ФОТО | Собачья выставка в формате drive in: что это такое? В Имавере определили лучших представителей пород

Около 800 собак разных пород боролись на национальной выставке во дворе Эстонского музея молочного хозяйства за звание лучшего представителя своего класса.

Организованная MTÜ Happy Dog выставка проходила в формате „драйв-ин“, что означает, что участникам следовало прибыть на место выставки примерно за час до начала оценки их породы и уехать сразу после оценки.

Помимо пород, собак традиционно поделили на классы соревнований, часть из которых были неофициальными.

Так были определены победители в классе бэби, классе щенков, классе юниоров, классе ветеранов, открытом и рабочем классах, классе чемпионов и других.

Кроме того, в соревнованиях участвовали пары, а это значит, что в одной части соревнований были заявлены команды из самки и самца одного владельца, представленные одним хендлером.

Собак оценивали судьи из Швеции, Голландии, Дании, Финляндии, Италии и Украины.

По итогам выставок собак, проходивших в течение всего года, наконец-то была определена Собака года.