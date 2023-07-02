НАЙДИ СЕБЯ | Самая большая фотография Праздника песни и танца в невероятном разрешении!

Сделать одну столь большую фотографию певцов - непростая работа! Есть целая команда людей, которые делают панорамные снимки с таким высоким разрешением, что, надеемся, каждый участник сможет найти себя на ней и сделать скриншот, причем качество этого скриншота будет настолько хорошим, что человеку не придется стесняться битых пикселей при размещении фотографии в социальных сетях.