02.07.2023, 18:03
НАЙДИ СЕБЯ | Самая большая фотография Праздника песни и танца в невероятном разрешении!
В этой статье вы найдете первую огромную панорамную фотографию объединенных хоров, сделанную в начале праздника. Ее можно увеличить и разглядеть все лица, что, несомненно, порадует и певцов, и зрителей!
Сделать одну столь большую фотографию певцов - непростая работа! Есть целая команда людей, которые делают панорамные снимки с таким высоким разрешением, что, надеемся, каждый участник сможет найти себя на ней и сделать скриншот, причем качество этого скриншота будет настолько хорошим, что человеку не придется стесняться битых пикселей при размещении фотографии в социальных сетях.