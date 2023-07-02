Российские военные обстреляли жилой район в Херсоне. Ракета попала в многоэтажку

„По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные о пострадавших уточняются“, — говорится в заявлении ведомства.

Обломками повреждены также объекты гражданской инфраструктуры.

В прокуратуре также сообщили, что в связи с попаданием ракеты в жилой дом начато уголовное производство — по факту нарушения законов и обычаев войны.

Киев атаковали беспилотники, все они сбиты, пострадавших нет — городская администрация

Киев впервые за 12 дней атаковали беспилотники.

„Силами и средствами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены“, — говорится в заявлении главы Киевской областной военной администрации Сергея Попко.

По информации украинских властей, в ночь на 2 июля Киев атаковали восемь беспилотников „Шахед-136/131“ и три крылатые ракеты „Калибр“. Все дроны были сбиты украинскими силами ПВО.

В результате атаки ранения получил один мужчина, обломки беспилотника повредили 3 частных дома.

Напоминаем, что в условиях войны мы не можем оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

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