Женская Лига чемпионов: „Флора“ сыграет с чемпионками Украины

Первый раунд - это один из двух отборочных раундов перед групповой стадией с участием 16 команд, которая начнется в октябре. В этих двух раундах предусмотрены два пути: Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Первый раунд в обоих путях состоит из двух стадий, которые играются в формате одного матча: полуфиналов (6 сентября) и финалов/матчей за третье место (9 сентября), передает официальный сайт УЕФА.

Таллиннская „Флора“ пойдет по Пути чемпионов. Пока еще не известно, где пройдет турнир с участием эстонского клуба. В полуфинале „Флора“ сыграет с полтавской „Ворсклой“. В другом полуфинале встретятся „Сараево-2000“ (Босния и Герцеговина) и „Осиек“ (Хорватия).

Победители каждого из финалов (11 на Пути чемпионов, 4 - на Пути представителей лиг) пробьются во второй раунд. Во втором раунде 24 команды поспорят за 12 путевок в групповой этап, где уже ждут действующий обладатель трофея „Барселона“ (Испания), „Лион“ (Франция), „Бавария“ (Германия) и „Челси“ (Англия).

Финал женской Лиги чемпионов-2023/24 состоится в конце мая следующего года в испанском Бильбао.

„Флора“ - пятикратный чемпион Эстонии (2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

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