Общеевропейское исследование: 95% работников больше не хотят возвращаться в свои старые офисы

„Стало совершенно очевидно, что у людей нет желания возвращаться в свой старый офис. Одна из основных причин в том, что они привыкли к домашнему уюту и приватности, 95% респондентов хотели бы изменений в этом направлении в своём офисе“, — сказал Винкель.

„Возвращение в офис вызывает беспокойство и тревогу не только у рядовых сотрудников, но и у руководителей, 65% из которых отметили, что испытывают чувство неуверенности“, — добавил Йоонатан Винкель.

„С одной стороны, 58% участников опроса сказали, что удалённая работа повышает продуктивность команд, с другой стороны, 81% респондентов считают, что работа на дому ограничивает личностный рост — шанс получить повышение или прибавку к зарплате. Гибридная работа рассматривается как лучшее решение, и 77% считают, что в офисе можно было бы работать как минимум два дня в неделю“, — прокомментировал Винкель.

„Исследование Unispace показывает, что, вопреки распространённому мнению, молодые люди охотнее возвращаются в офис, чем люди более старшего возраста. 69% 18-34-летних предпочли бы вернуться в офис либо на ежедневной основе, либо частично. Чем старше были респонденты, тем ниже был интерес к работе в офисе. Основная причина в том, что молодые люди больше ценят возможности общения и командной работы, а также считают, что в офисе у них больше возможностей для личного развития и карьерного роста“, — сказал Винкель.

По словам Йоонатана Винкеля , руководителя Softrend, фирмы выпускающей мебель для дома и офисную мебель Intuit by Softrend, большинство местных предпринимателей также ждут, когда люди вернутся в свои офисы. „В то же время, у нас много тех, кто старается „сбежать“ из офиса, кто адаптировал свою жизнь к работе на дому или гибридной работе, кто привык к удобствам и преимуществам такой работы и не хочет возвращаться к старому формату“, — сказал Винкель.

Опрос показал основные причины, по которым люди не хотят возвращаться в офис для ежедневной работы: дома проще сочетать работу и семейную жизнь, время и деньги, необходимые для поездки на работу и с работы, а также меньшее количество отвлекающих факторов.

Одно из главных преимуществ удалённой работы – приватность, по-домашнему спокойная рабочая обстановка и рабочие зоны разного назначения. 44% женщин признались, что им лучше концентрироваться дома, чем на работе (34%). При этом 46% мужчин оценили свою способность концентрироваться в офисе как более высокую, чем дома (36%). Три четверти мужчин и женщин сказали, что возвращение в офис было бы для них более привлекательным, если бы там были разные зоны для совместной и спокойной индивидуальной работы. Люди также хотят видеть больше рабочих зон в стиле кафе и возможностей для работы на открытом воздухе. „Прежде чем что-то менять, стоило бы сначала, если это возможно, поинтересоваться у сотрудников, каким они хотели бы видеть свой офис“, — добавил Винкель.

По словам руководителя Intuit by Softrend, чтобы вернуть „беглецов“ в офис, необходимо предложить им иную „прибавочную стоимость“, чем раньше. „Одним из главных преимуществ офиса является возможность командной работы, и, если например человек сидит в кабинете один или с парой коллег, у него нет особых причин возвращаться в офис. Чтобы обеспечить большую синергию, офисы должны быть соответствующим образом реконструированы“, — добавил Винкель.

„Я считаю, что гибридная работа никуда не денется, но и офисы никуда не денутся. Изменились ожидания сотрудников в отношении функций офиса, и, исходя из этих ожиданий, следует внести соответствующие изменения в интерьер офиса“.

„Эстонские компании это понимают и смело меняют функции своих офисов, потому что офисы, в которых только столы и стулья, не привлекают людей и не мотивирую их возвращаться обратно. Офис больше не является местом, куда можно просто приходить работать, он должен подчёркивать, что результативность растёт при совместной работе, и предлагать более разнообразные возможности, такие как пространство для общения, пространство, где можно сосредоточиться, и пространство, где удобно сотрудничать“, — сказал Винкель.

„Чтобы вернуть людей, стоит рассмотреть две возможности. Прежде всего, необходимо показать людям преимущества, и создать в офисе условия, при которых у совместной работы была бы более весомая роль – следует создать лучшие возможности для сотрудничества и общения с коллегами. Кроме того, необходимо создать приватные рабочие места и зоны, чтобы более шумные виды деятельности были удалены от тихих зон. Во-вторых, и это довольно легко, надо предложить работникам комфорт домашнего офиса, что сделает возвращение в офис работодателя более плавным“, — сказал Винкель.

„Важная тенденция в эстонских офисах — повышение приватности, снижение уровня шума и добавление домашнего комфорта. Для этого используются различные перегородки, шумопоглощающая мебель, комнатные растения и мягкая мебель более домашнего дизайна, всё это не требует капитальной реконструкции, но придаёт старому офису новый, более приятный вид“, — добавил Винкель.

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