За рубежом
02.07.2023, 14:47

Shell продолжает торговать российским газом - Global Witness

 (4)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Vuk Valcic | global look press

Британская нефтегазовая компания Shell продолжает торговать российским газом, пишет DW со ссылкой на неправительственную организацию Global Witness.

В частности, 9 мая танкер, способный перевозить более 160 тыс. куб. м сжиженного газа, вышел из порта Сабетта на Ямале. Его груз был куплен Shell перед отправкой в порт назначения - Гонконг.

В Shell продолжение торговли с РФ объясняют „долговременными контрактными обязательствами“. Еще в марте прошлого года компания пообещала полностью уйти с российского рынка.

В апреле 2023 года советник президента Зеленского Олег Устенко призвал Shell поделиться с Украиной „кровавыми деньгами“ от продажи российских активов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии