Shell продолжает торговать российским газом - Global Witness

В частности, 9 мая танкер, способный перевозить более 160 тыс. куб. м сжиженного газа, вышел из порта Сабетта на Ямале. Его груз был куплен Shell перед отправкой в порт назначения - Гонконг.



В Shell продолжение торговли с РФ объясняют „долговременными контрактными обязательствами“. Еще в марте прошлого года компания пообещала полностью уйти с российского рынка.



В апреле 2023 года советник президента Зеленского Олег Устенко призвал Shell поделиться с Украиной „кровавыми деньгами“ от продажи российских активов.