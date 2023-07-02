02.07.2023, 14:47
Shell продолжает торговать российским газом - Global Witness(2)
В частности, 9 мая танкер, способный перевозить более 160 тыс. куб. м сжиженного газа, вышел из порта Сабетта на Ямале. Его груз был куплен Shell перед отправкой в порт назначения - Гонконг.
В Shell продолжение торговли с РФ объясняют „долговременными контрактными обязательствами“. Еще в марте прошлого года компания пообещала полностью уйти с российского рынка.
В апреле 2023 года советник президента Зеленского Олег Устенко призвал Shell поделиться с Украиной „кровавыми деньгами“ от продажи российских активов.
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