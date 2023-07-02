02.07.2023, 14:00
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 19-летней Анны. Она может не понимать, что с ней происходит
ФОТО: PPA
Анна пропала в Тапа. В последний раз девушку видели около 21 часа на улице Пикк с мужчиной, который был намного старше ее. После этого она не вернулась домой, с ней не получается связаться по телефону.
У Анны светлые волосы, худощавое телосложение, рост около 1,65 метра. Она была одета в синие джинсы, сине-розовую толстовку, кроссовки, обычно у нее с собой есть сумка. Походка быстрая, девушка может двигаться, наклонившись вперед. Анна может плохо воспринимать окружающие ее опасности, а ее речь может быть невнятной. Она русскоговорящая, но может понимать и эстонский язык.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анны, просят позвонить в Центр тревоги по телефону 112.