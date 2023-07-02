02.07.2023, 12:06
Полиция просит помощи в поисках пропавшего Михкеля
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тарту 41-летнего Михкеля
О Михкеле ничего не известно со вторника - именно в этот день он в последний раз был дома в Тарту в Веэрику. Его телефон выключен.
Приметы Михкеля: рост около 190 см, у него худощавое спортивное телосложение. Он может быть одет в темно-синие шорты, черную майку или футболку, обут в кроссовки или шлепки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михкеля, просят обратиться в Центр тревоги по телефону 112.