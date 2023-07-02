ЧП и криминал
02.07.2023, 12:06

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Михкеля

 
Михкель
Михкель
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тарту 41-летнего Михкеля

О Михкеле ничего не известно со вторника - именно в этот день он в последний раз был дома в Тарту в Веэрику. Его телефон выключен.

Приметы Михкеля: рост около 190 см, у него худощавое спортивное телосложение. Он может быть одет в темно-синие шорты, черную майку или футболку, обут в кроссовки или шлепки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михкеля, просят обратиться в Центр тревоги по телефону 112.

Михкель

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии