Отличный результат! Эстонские шахматисты заняли 2-е и 3-е места на спартакиаде в Польше
26 июня в рамках XXIII Школьных юношеских игр имени Яна Стыпула в польском городе Ломжа прошли шахматные турниры. Эстонию представляли команды из Нарвы и Кохтла-Ярве.
Всего соревновались 11 команд: из Дублина, Борислава, Кохтла-Ярве, Нарвы, Звягеля, Люблина, Анджеева, Соколки, Ракува, Шёва и Ломжа, сообщает Gazeta.ee.
В командном зачете шахматисты из Нарвы заняли второе место, а команда из Кохтла-Ярве – третье. Первое место завоевала сборная команда из Ломжа.
Состав нарвской команды:
Истратова Ника– D10
Королёв Дмитрий – C10
Никитина Анна – D13
Шварков Артемий – C13
Полуэктова Арина – D16
Андреев Арсений – C16
Родина Алиса – D13
Никитина Анастассия – D16
Тимофеева Юлиана –D16
Андреев Арсений -D16
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