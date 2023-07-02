Отличный результат! Эстонские шахматисты заняли 2-е и 3-е места на спартакиаде в Польше

Всего соревновались 11 команд: из Дублина, Борислава, Кохтла-Ярве, Нарвы, Звягеля, Люблина, Анджеева, Соколки, Ракува, Шёва и Ломжа, сообщает Gazeta.ee .

В командном зачете шахматисты из Нарвы заняли второе место, а команда из Кохтла-Ярве – третье. Первое место завоевала сборная команда из Ломжа.

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