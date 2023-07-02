С сегодняшнего дня ограничения пожароопасного периода снимаются по всей Эстонии за исключением трех уездов

Это означает, что в этих трёх уездах разводить костры, делать гриль и курить на природе по-прежнему запрещено. Департамент внимательно следит за погодными условиями и просит всех придерживаться запрета.

Так как в других регионах ограничений больше нет, специалисты департамента все равно просят разводить огонь и делать гриль осторожно:

Поджигание травы запрещено круглый год и наказуемо.

Костёр можно разводить минимум в 10 шагах от зданий, леса и горючих материалов. Чем дальше, тем лучше!

Почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся дальше по сухой траве.

Отчистите место вогруг костра от мусора и если надо, то покосите траву.

Костёр можно разводить только в безветренную погоду или при очень слабом ветре.

Следите за направлением ветра, чтобы искры от огня не улетели на здания или лес.

В костре можно сжигать только непропитанную древесину, картон и бумагу.

Мусор, который не подходит для костра, должен находиться на свалке.

Как при использовании гриля, так и при разведении огня имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой.

Если огонь выйдет из-под контроля, звоните 112.

Если вам нужна информация о пожарной безопасности, звоните 1247.

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