В футболе грядут перемены: ФИФА хочет изменить правила офсайда

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело футболиста атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. Таким образом, когда часть тела атакующего игрока находится на одной линии с последним игроком обороны, это не будет считаться положением вне игры.

Об этом сообщает mundodeportivo. Футбольные чиновники хотят сделать футбол более динамичным и зрелищным.

На данный момент офсайд фиксируется, если в момент передачи часть тела атакующего футболиста (кроме рук), находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

Данное нововведение уже активно обсуждалось на заседания IFAB. Отмечается, что перед введением в профессиональный футбол новое правило офсайда протестируют в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов.

Инициатором реформы выступил бывший главный тренер „Арсенала“ Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола. Он представил свой проект еще в 2021 году.

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