„Левадия“ уверенно обыграла нарвский „Транс“

„Левадия“ доминировала весь матч. Хотя в первой четверти часа у „Транса“ тоже было несколько моментов, хозяева поля открыли счет уже на 20-й минуте. Эрнест Агьири подал угловой на свободного Хейтора, который головой отправил мяч в ворота. Открыв счет, „Левадии“ стала играть пассивнее, но „Транс“ этим воспользоваться не смог.

Молло Бессала, один из лучших бомбардиров в составе „Левадии“, вышедший на замену во втором тайме, забил два гола. Первый из них он забил на 54-й минуте, когда с нескольких метров замкнул передачу Иоана Яковлева. Примерно через 30 минут он заработал пенальти, который сам и реализовал.

„Левадия“ поднялась на первое место в турнирной таблицы, а „Флора“, которая отстает от них на одно очко, проведет свой матч 19-го тура против „Таммеки“ в воскресенье. „Транс“ с 19 очками продолжает оставаться на восьмом месте.

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