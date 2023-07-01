ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (493-й день) | Украина будет готова к переговорам с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года

Условием для переговоров будет только выход Украины на границы 1991 года, то есть с Крымом, территориями „ДНР“, „ЛНР“, Херсонской и Запорожской областей, сказал Владимир Зеленский.

На въезде на Керченский мост с ночи растет пробка со стороны РФ, она уже достигла 9 км. Причиной стали тщательные досмотры машин.

РФ готова устроить локальный взрыв на ЗАЭС, который может привести к выбросу, подрыв может быть произведен дистанционно. Российские войска заминировали Запорожскую АЭС и планируют спровоцировать утечку радиоактивных веществ, — Зеленский Утечка произойдет даже в случае передачи станции под контроль МАГАТЭ. У украинской разведки имеются данные о том, что на объекте заложена взрывчатка и находятся около 5 тыс. российских солдат с тяжелым вооружением, подчеркнул Зеленский.

Украина разогнала производство оружия во время войны, украинскому ВПК есть что предложить НАТО в качестве члена.

Испания стала 21-й страной НАТО, поддержавшей членство Украины в Альянсе.

По данным источников Wall Street Journal, директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил главе российской Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину на этой неделе, после попытки мятежа Евгения Пригожина. Его послание было таким: „США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России“. Другие подробности их разговора не приводятся. Российская сторона об этом не сообщала.

