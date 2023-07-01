ФОТО | 5-летнего мальчика сбила машина

Происшествие произошло сегодня в 16:30 на Кулдала теэ, где столкнулись 5-летний велосипедист и автомобиль, передает полиция.

По словам очевидцев аварии, мальчик начал проезжать мимо своих друзей, которые шли по тротуару. Чтобы обогнать автомобиль, припаркованный на дороге, он выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным транспортным средством.

На ребенке был шлем, но он все равно пострадал и его доставили в PERH на машине скорой помощи.

За рулем автомобиля находился трезвый мужчина с действующими водительскими правами.

Точные обстоятельства происшествия полиция выясняет в ходе дальнейшего расследования.