Катри Райк о текущей ситуации с беженцами: город может предоставить ночлег, остальное – обсуждается; беженцы должны на границе говорить, что им нужна помощь(5)
„Каждое утро я получаю сводку о том, сколько украинцев перешли границу в Нарве, в последние дни – это 20-27 человек за сутки, мы в курсе этой ситуации“, – говорит мэр Нарвы. Это намного меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в прошлом месяце.
Райк обратилась в Социальный департамент в Таллинне, который провел быстрое обсуждение и в ближайшие дни решит, что может сделать в этой ситуации, так как в последнее время департамент занимался теми украинцами, кто запросил международную защиту и решил остаться в Эстонии.
Поскольку волна беженцев в последние месяцы, до этой недели, спала, ситуация не была сложной, то Социальный департамент перестал оказывать полную поддержку транзитным беженцам, которую предоставлял раньше. Но на границе есть сотрудник Социального департамента Эстонии, есть продуктовый набор, поэтому беженцы могут получить помощь, в которой нуждаются.
„Очень важно, чтобы местные волонтеры сказали российским или международным, кто ведет беженцев от их городов в Эстонию, чтобы украинцы на границе говорили про то, что им нужна еда, вода и ночлег, если у них этого нет, – объясняет Катри. – Это все может обеспечить государство. Но если беженцы молчат о том, что им нужна помощь, то, конечно, им не могут ее предоставить“.
Райк говорит, что у многих волонтеров нет средств, чтобы обеспечить транзитных беженцев всем необходимым, значит, надо сотрудничать – чтобы украинцы говорили на границе о том, какая именно поддержка нужна.
Также украинские беженцы, которые транзитом проезжают нашу страну, могут обратиться к специалистам IOM – это международная организация по миграции, которая помогает военным беженцам, – они находятся на Петровской площади, 3, совсем рядом с погранпунктом. У входа весит украинский флаг. В рабочие дни с 8:00 до 17:00 они могут помочь, в том числе выделить 20 евро в сутки – на еду, даже на какую-то одежду может хватить. Они помогают и с организационными моментами, навигацией по стране, билетами. Ночлегом эта организация не занимается.
„Сейчас город предоставил помещение социального приюта на Маслова, 3, в котором есть десять спальных мест, – говорит Катри Райк. – Если количество беженцев, нуждающихся в ночлеге на 1-2 ночи в Нарве, резко возрастет, то мы найдем еще помещение. Мы это обсуждаем сейчас. Мгновенно принять решение невозможно, но важно координировать действия волонтеров, социального департамента и города“.
Когда мэр узнала, что, по словам руководителя арт-резиденции Nart, там вновь все места для ночлега заняты, она лично поехала туда, чтобы поговорить с волонтерами о том, какая поддержка им нужна и как они оценивают текущую ситуацию.
На месте была волонтер Галина, она не координирует действия беженцев, а приходит помогать –готовить еду, в том числе. Она рассказала, что в резиденции находится одна семья из четверых человек, но вечером должны приехать еще украинцы из затопленных городов, что, действительно, им не хватает средств гигиены и продуктов питания. Галина добавила, что многие нарвитяне, желающие помочь, приходят и приносят еду, одежду, за что волонтеры и беженцы им благодарны.
Катри Райк попросила Галину передать всем волонтерам, как важно, чтобы беженцы на границе говорили о том, что им нужна еда и ночлег. И заверила, что город будет мониторить ситуацию и при необходимости помогать с местами для ночлега.