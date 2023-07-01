Катри Райк о текущей ситуации с беженцами: город может предоставить ночлег, остальное – обсуждается; беженцы должны на границе говорить, что им нужна помощь

Райк обратилась в Социальный департамент в Таллинне, который провел быстрое обсуждение и в ближайшие дни решит, что может сделать в этой ситуации, так как в последнее время департамент занимался теми украинцами, кто запросил международную защиту и решил остаться в Эстонии.

Поскольку волна беженцев в последние месяцы, до этой недели, спала, ситуация не была сложной, то Социальный департамент перестал оказывать полную поддержку транзитным беженцам, которую предоставлял раньше. Но на границе есть сотрудник Социального департамента Эстонии, есть продуктовый набор, поэтому беженцы могут получить помощь, в которой нуждаются.

„Очень важно, чтобы местные волонтеры сказали российским или международным, кто ведет беженцев от их городов в Эстонию, чтобы украинцы на границе говорили про то, что им нужна еда, вода и ночлег, если у них этого нет, – объясняет Катри. – Это все может обеспечить государство. Но если беженцы молчат о том, что им нужна помощь, то, конечно, им не могут ее предоставить“.

Райк говорит, что у многих волонтеров нет средств, чтобы обеспечить транзитных беженцев всем необходимым, значит, надо сотрудничать – чтобы украинцы говорили на границе о том, какая именно поддержка нужна.

Также украинские беженцы, которые транзитом проезжают нашу страну, могут обратиться к специалистам IOM – это международная организация по миграции, которая помогает военным беженцам, – они находятся на Петровской площади, 3, совсем рядом с погранпунктом. У входа весит украинский флаг. В рабочие дни с 8:00 до 17:00 они могут помочь, в том числе выделить 20 евро в сутки – на еду, даже на какую-то одежду может хватить. Они помогают и с организационными моментами, навигацией по стране, билетами. Ночлегом эта организация не занимается.