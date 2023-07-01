„Почему в нашей стране строится такое количество баз НАТО?“ – задаются вопросом члены партии Koos на митинге в поддержку Айво Петерсона в Нарве(21)
В Нарве прошла акция партии Koos в поддержку Айво Петерсона. Основной лозунг собравшихся – судебное заседание над Петерсоном должно проходить открыто. Акция собрала примерно 15 участников.
Ольга Тимофеева, член партии, сказала, что считает задержание Петерсона политическим заказом, и народ должен знать о происходящем. На вопрос, разделяют ли члены партии заявление их лидера Олега Иванова, что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии, которая стала страной с „жесточайшей диктатурой“ (прозвучало в эфире заблокированного на территории Эстонии медиа Baltnews ), Ольга ответила, что это личное мнение Иванова, но всем членам партии интересно, почему в нашей стране строится такое количество баз НАТО.
Партия Koos была зарегистрирована 8 мая 2023 года. Айво Петерсон в марте был арестован по подозрению в поддерживании отношений с иностранным государством „с целью совершения преступления“.