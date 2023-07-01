В Украине прошли обыски в офисе партнеров эстонской благотворительной организации „Слава Украине“(12)
Как передает украинский портал ZAXID.NET, в офисе украинских партнеров эстонской благотворительной организации MTÜ Slava Ukraini прошли обыски, документы конфисковали.
Государственное бюро расследований изъяло документы, касающиеся хозяйственной деятельности компании IC Construction, фигурирующей в расследовании о хищении благотворительных средств из Эстонии. Руководитель компании Роман Панасюк подтвердил ZAXID.NET информацию об изъятии документов и отметил, что после скандала компания сама обратилась в ДБР с предложением предоставить эти документы.
По информации ZAXID.NET в пятницу, 23 июня, в офисе львовского IC Construction, расположенном на первом этаже жилого комплекса по ул. Стрыйской, 86в, прошли обыски. В тот же день руководитель связанного с компанией благотворительного фонда „Все для победы“ Геннадий Васькив сообщил, что фонд и партнеры собрали и передали документы о деятельности компаний правоохранителям в рамках досудебного производства. Прокомментировать какие именно документы и какого производства в комментарии ZAXID.NET Геннадий Васьков отказался.
Напомним, в марте в Эстонии и Украине разразился публичный скандал. Депутата эстонского парламента и главу благотворительной организации MTÜ Slava Ukraini Йоханну-Марию Лехтме обвинили в растрате 1,5 млн евро, которые благотворительный фонд перевел львовской компании IC Construction, связанной с благотворительным фондом экс-вицемэра Львова Геннадием Васькив.