В Украине прошли обыски в офисе партнеров эстонской благотворительной организации „Слава Украине“

Государственное бюро расследований изъяло документы, касающиеся хозяйственной деятельности компании IC Construction, фигурирующей в расследовании о хищении благотворительных средств из Эстонии. Руководитель компании Роман Панасюк подтвердил ZAXID.NET информацию об изъятии документов и отметил, что после скандала компания сама обратилась в ДБР с предложением предоставить эти документы.

По информации ZAXID.NET в пятницу, 23 июня, в офисе львовского IC Construction, расположенном на первом этаже жилого комплекса по ул. Стрыйской, 86в, прошли обыски. В тот же день руководитель связанного с компанией благотворительного фонда „Все для победы“ Геннадий Васькив сообщил, что фонд и партнеры собрали и передали документы о деятельности компаний правоохранителям в рамках досудебного производства. Прокомментировать какие именно документы и какого производства в комментарии ZAXID.NET Геннадий Васьков отказался.