01.07.2023, 13:40
ФОТО | В Таллинне прошла акция в поддержку Айво Петерсона(55)
Сегодня, 1 июля, в Таллинне прошел митинг в поддержку политического активиста Айво Петерсона.
„Мы требуем открытого процесса по делу Aivo Peterson!“, - cообщают организаторы акции. Его сторонники собрались возле здания государственной прокуратуры. „Сейчас тот момент, когда Aivo Peterson больше всего нуждается в нашей поддержке!“, - дополнили они.
На месте присутствовали активисты движения Koos/Вместе.
Айво Петерсон был задержан в марте 2023 года после возвращения из оккупированного Донбасса и Мариуполя. Его подозревают в связях с иностранным государством.