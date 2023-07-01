ФОТО | В Таллинне прошла акция в поддержку Айво Петерсона

„Мы требуем открытого процесса по делу Aivo Peterson!“, - cообщают организаторы акции. Его сторонники собрались возле здания государственной прокуратуры. „Сейчас тот момент, когда Aivo Peterson больше всего нуждается в нашей поддержке!“, - дополнили они.

Айво Петерсон был задержан в марте 2023 года после возвращения из оккупированного Донбасса и Мариуполя. Его подозревают в связях с иностранным государством.