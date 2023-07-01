Эстонский гонщик стал победителем этапа Формулы-3 в Австрии! „Эмоции зашкаливают!“

19-летний Арон, который в квалификации стал четвертым, начал гонку восьмым.

Эстонец улучшил свою позиции в дождливую погоду и смог подняться на второе место на восьмом круге, когда обогнал Кайлена Фредерика. Он стал лидером за два круга до конца гонки, когда обогнал испанца Пепе Марта, стартовавшего с первого места.

В конце Арону пришлось ехать немного осторожнее, потому что он дважды пересекал ограждения трассы, а третье нарушение означало бы пятисекундный штраф.

В итоге Пепе Марта опустился на шестое место. Итальянец Габриэле Мини (Hitech) занял второе место, уступив Арону 1,5 секунды. Бразилец Кайо Колле (Van Amersfoort Racing, +4,9 секунды) занял третье место.

Лидер общего зачета Габриэль Бортолето (Trident) ограничился десятым местом.

„Если честно, эмоции зашкаливают!“ — заявил Арон после победы, сообщает F3 на своем сайте. „Вчера мы были очень быстры (в квалификации), команда Prema проделала потрясающую работу, и мы занимали первое место, но я допустил ошибку и не смог удержаться на трассе, и мое лучшее время было аннулировано. Сегодня у нас была потрясающая скорость на мокрой дороге! Большое спасибо команде, машина была потрясающей, и гонка тоже была очень приятной. Надеюсь, что завтра мы продолжим в том же духе“, — оптимистично добавил эстонец.

Основная гонка состоится в воскресенье.

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