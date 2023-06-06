В 2013 году на поездах проехало 4,2 млн человек, в 2023 - 6,6 млн

„Появление новых поездов привело к качественному скачку в комфорте поездок по железной дороге, – сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. – В 2013 году количество пассажиров поездов было самым низким за все времена – было совершено 4,2 миллиона поездок. Теперь, спустя десять лет, количество поездок выросло почти в два раза, и спрос уже превышает нашу способность обслуживать некоторые маршруты“.

По словам Бетлема, за десять лет было сделано много улучшений в расписании движения и обслуживании пассажиров, чтобы еще больше соответствовать потребностям людей. „Инвестирование в железнодорожное движение за последние десять лет оправдало себя. В ближайшие годы мы можем еще больше улучшить опыт путешествий, благодаря появлению дополнительных 16 поездов Škoda на железнодорожных маршрутах. Это позволит сделать расписание еще плотнее“, – отметил он.

Первый концерт с участием поездов состоится сегодня, 1 июля 2023 года в 10:45 на Балтийском вокзале в Таллинне. В нем примут участие поезда Elron, духовой оркестр Сийм Аймла. Дирижер – Аарне Салувеэр.

В 11:17 в путь отправится поезд Kegel, который первым вышел на линию 10 лет назад, по направлению в Кейла. Машинист Владимир Шумилин и специалист по обслуживанию клиентов Малле Парбо вновь будут сопровождать поезд, как и десять лет назад.

Празднование будет продолжается в поездах Elron до 17:00. В поездах вы сможете встретить певицу Элерин Тийт вместе с духовым оркестром Сийма Аймла.