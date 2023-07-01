The Washington Post: власти Украины сообщили главе ЦРУ, что разместят ракеты у Крыма перед переговорами с Россией

По их данным, в ходе визита украинские военные стратеги представили главе ЦРУ „амбициозную стратегию“ по возвращению территорий, аннексированных Россией, и началу переговоров с Москвой о прекращении огня, передает „Медуза“.

Согласно представленному плану, к осени 2023 года ВСУ намерены вернуть „значительные территории“, перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой. „Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу“, — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.

В ходе визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями украинской разведки, рассказал на условиях анонимности американский чиновник. По его словам, Бернс посетил Украину, чтобы подтвердить приверженность администрации президента Джо Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя.

В ЦРУ отказались от комментариев.