Что известно про задержанного в Польше за шпионаж 20-летнего хоккеиста

В пятницу 30 июня польский Минюст сообщил об аресте российского хоккеиста Максима С, указав, что он 14-й подозреваемый по делу о шпионаже. Прокурор уточнил, что хоккеист жил в Польше с октября 2021 года. Следствие полагает, что он состоял в шпионской сети, выполнявшей поручения в интересах России. Суд постановил арестовать задержанного на 3 месяца, согласившись с доводами прокуратуры о том, что хоккеист может сбежать из-за грозящего ему наказания. Ему грозит до десяти лет заключения. Пока суд принял решение о его аресте на три месяца.



Посольство России в Польше сообщило РБК, что держит вопрос на контроле. Однако пока дипломаты не получали официальную информацию из профильных ведомств Польши. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила „Матч ТВ“, что посольство России в Польше выясняет обстоятельства задержания Сергеева и выражает „решительный протест“ Варшаве. „Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения, — сказала она.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона будет стараться прояснить ситуацию с задержанием Сергеева. „Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей“, — сказал он.



Хоккейная карьера Сергеева

Сергеев в Польше играл только в „Заглембе“, в 2023 году хоккеист принял участие в девяти матчах. В прошлом он выступал за „Олимпиец“ (Балашиха), „Спартак“ (на открытом чемпионате Москвы среди юниоров) и „Химик“ (Воскресенск).



В разные года он выступал на разных позициях: был, как защитником, так и нападающим. Свой самый результативный турнир провел в сезоне-2015/16 на Открытом первенстве Московской области. Он на позиции защитника забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач



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