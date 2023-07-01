Женская сборная Эстонии завоевала золотую медаль в военном многоборье

В ходе трехдневных соревнований команды соревновались в стрельбе из пистолета и автомата, преодолевали полосы препятствий на суше и на воде, соревновались в ориентировании на местности, оценке дальности, метании гранат и чтении карт.

„Эстонские девушки завоевали золото благодаря хорошим результатам в спортивном ориентировании, которое является нашим национальным видом спорта. Команды также проводили совместные тренировки за несколько месяцев до соревнований, чтобы узнать сильные и слабые стороны друг друга, поддержать друг друга и работать в команде“, — сказал лейтенант Кярт Пракс, председатель эстонского комитета MILCOMP, в пресс-релизе Министерства сил обороны.

„Военные многоборья проверяют солдатские и командные навыки участников, а также их физическую подготовку. Для победы они должны быть одинаково сильны“, — добавил он.

В женскую сборную Эстонии вошли лейтенант Джейн Медник из отдела воздушного наблюдения, сержант Ауне Сурва из киберкомандования и сержант Кармен Алнек из Союза обороны.

Мужская сборная Эстонии среди ветеранов состояла из представителей Союза обороны лейтенанта Марека Соопа, лейтенанта Марека Закна и капрала Маргуса Андрессона. Всего в соревнованиях приняли участие 30 команд из девяти стран.

MILCOMP — это соревнования CIOR Межсоюзнической конфедерации офицеров запаса, которые проводится каждый год в разных странах НАТО с 1957 года.

В прошлом году женская сборная Эстонии завоевала серебряную медаль на соревнованиях в Афинах. Соревнования были организованы в Эстонии в 2019 году, тогда мужчины-ветераны завоевали золото, и Эстония также проведет соревнование в следующем году.

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