В России в список иноагентов внесли Бориса Гребенщикова и корреспондента „Радио 4“(6)
Минюст России обновил реестр иноагентов, в список попал музыкант и лидер группы „Аквариум“ Борис Гребенщиков. А также корреспондент эстонской радиостанции „Радио 4“ (общественно-правовая телерадиокорпорация ERR), передает новостной сайт агентства РБК.
В качестве обоснования ведомство заявило, что Гребенщиков проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, выступал против военных действий и „получал поддержку от иностранных источников“. В мае этого года в отношении музыканта составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3), его оштрафовали на 50 тыс. руб. Гребенщиков покинул Россию весной 2022 года.
Также в реестр внесли:
журналиста Андрея Караулова (по версии Минюста, он участвовал в создании „информационного материала иностранного агента“ и распространял „недостоверную информацию“ о решениях и политике российских властей);
заместителя председателя московского отделения „Яблока“ Андрея Морева;
депутата Мосгордумы седьмого созыва от „Справедливой России“ Михаила Тимонова (Тимонов — не первый региональный парламентарий, получивший такой статус; ранее Минюст признавал иноагентами депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Евгению Беседину и депутата госсовета Коми Виктора Воробьева). У Тимонова и Морева как и у Караулова, в обосновании Минюста указано, что они „распространяли, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике“. Указаний на получение ими поддержки из иностранных источников или распространение информации от иноагентов в их обоснованиях нет.
Ф. Гольдшмидта (вероятно, речь идет о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе Гольдшмидте — именно его дата рождения указана в документе. Гольдшмидт покинул должность в прошлом году и уехал из России; родственники бывшего главного раввина рассказывали о давлении на него из-за публичного отказа поддержать военные действия на Украине). По версии Минюста, Гольдшмидт распространял „недостоверную информацию“ о действиях российских властей и выступал против боевых действий.
корреспондента эстонского „Радио 4“ Алексея Горпинченко, который, по данным Минюста, распространял недостоверные данные о действиях российской армии. Кроме того, он является сотрудником иностранного средства массовой информации.
издания Sota.vision и „Бумага“ — как сообщает Минюст, они распространяли „для неограниченного круга лиц“ информацию иноагентов и недостоверные данные о решениях российских властей;
Англо-американскую школу в Москве. По мнению Минюста, она пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит госполитике „по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“.