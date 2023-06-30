В России в список иноагентов внесли Бориса Гребенщикова и корреспондента „Радио 4“

журналиста Андрея Караулова (по версии Минюста, он участвовал в создании „информационного материала иностранного агента“ и распространял „недостоверную информацию“ о решениях и политике российских властей);

заместителя председателя московского отделения „Яблока“ Андрея Морева;

депутата Мосгордумы седьмого созыва от „Справедливой России“ Михаила Тимонова (Тимонов — не первый региональный парламентарий, получивший такой статус; ранее Минюст признавал иноагентами депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Евгению Беседину и депутата госсовета Коми Виктора Воробьева). У Тимонова и Морева как и у Караулова, в обосновании Минюста указано, что они „распространяли, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике“. Указаний на получение ими поддержки из иностранных источников или распространение информации от иноагентов в их обоснованиях нет.

Ф. Гольдшмидта (вероятно, речь идет о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе Гольдшмидте — именно его дата рождения указана в документе. Гольдшмидт покинул должность в прошлом году и уехал из России; родственники бывшего главного раввина рассказывали о давлении на него из-за публичного отказа поддержать военные действия на Украине). По версии Минюста, Гольдшмидт распространял „недостоверную информацию“ о действиях российских властей и выступал против боевых действий.

корреспондента эстонского „Радио 4“ Алексея Горпинченко, который, по данным Минюста, распространял недостоверные данные о действиях российской армии. Кроме того, он является сотрудником иностранного средства массовой информации.

издания Sota.vision и „Бумага“ — как сообщает Минюст, они распространяли „для неограниченного круга лиц“ информацию иноагентов и недостоверные данные о решениях российских властей;