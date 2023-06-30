ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (492-й день) | Опубликованы новые данные о российских потерях в Украине

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС Украине нанесен прямой ущерб на сумму не менее 2 млрд долларов, подсчитали эксперты KSE Institute - аналитического подразделения Киевской школы экономики - совместно с Офисом президента Украины, министерством экономики, а также министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Косвенные убытки могут быть еще значительно выше, поскольку осушение Каховского водохранилища остановило критически необходимую для растениеводства и овощеводства Херсонской области ирригацию, а также лишило водоснабжения ряд городов и сел в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Трамп заявил, что Путин „несколько ослаб“ в результате неудавшегося мятежа ЧВК „Вагнер и что сейчас самое время для Соединенных Штатов попытаться стать посредником в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

„Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет“, - сказал он в интервью Reuters.

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что Украине, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы остановить войну. При этом он отметил, что украинцы, которые защищали свою землю, „заслужили много похвал“.

„Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией“, - отмечается далее.

По данным Генштаба ВСУ, минувшей ночью россияне нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 4 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БПЛА „Shahed-136/131“ по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области. „Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных БПЛА типа Shahed-136/131“, - указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook. За сутки российские силы нанесли 8 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, отмечается далее. Основные усилия россиян по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои, заявил украинский Генштаб.

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телемарафона заявила об уверенном продвижении ВСУ по флангам вокруг Бахмута. „В сам город мы не заходили. Мы сейчас контролируем юго-западные окраины города. Но основные бои - вокруг. Там идет наступление по нескольким направлениям. Это продвижение по всем направлениям, по которым мы движемся. В то же время враг подтянул туда большое количество сил“, - отметила она. По словам Маляр, на юге Украины продолжается выравнивание фронта и закрепление ВСУ на необходимых рубежах. „На юге мы движемся с разным успехом: где-то больше километра, где-то меньше, где-то бывает до двух километров - по-разному“, - добавила она.

Украинские подразделения добились частичного успеха и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях , сообщил Генштаб ВСУ. В частности, они продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отмечается в заявлении в Facebook. „На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет значительные потери. На направлении Приволья - Железнянского наши воины также имели частичный успех, закрепляемые на достигнутых рубежах“, - указал украинский Генштаб. Кроме того, по его данным, ВСУ продолжают давление на противника на флангах Бахмута и выбивают его с захваченных позиций.

В контролируемом российскими войсками Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремели 11 взрывов . „В районе аэропорта горит и детонирует. В этом направлении поехали машины скорой помощи“, сообщила Бердянская городская военная администрация. В свою очередь представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о нанесении ВСУ удара по Бердянску ракетами Storm Shadow. При этом российские средства противоракетной обороны якобы отразили удар, заявил он. Позже Бердянская администрация сообщила об успешном ударе Сил обороны Украины, в результате которого поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов близ Бердянска.

Утром пятницы российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. „Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь“, - написал он в Telegram.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в пятницу заявил, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем многие ожидали, но прогресс неуклонно растет.

„Оно происходит медленнее, чем предсказывали, и это меня не удивляет, — сказал Милли, выступая перед аудиторией в Национальном пресс-клубе. — Оно продвигается неуклонно, целенаправленно, прокладывая себе путь через минные поля и прочее“.

На этой неделе Милли говорил по телефону с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщившим генералу, что украинским силам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте.

В то же время координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что решения о темпе и направлениях наступления на российские позиции принимает именно украинская сторона.

Издание „Медиазона“ совместно с BBC и командой волонтеров подтвердили гибель почти 27 тысяч российских военнослужащих в Украине. „К 30 июня известны имена 26 801 погибшего - мы предполагаем, что реальное число может быть выше в несколько раз. За две недели в наш список добавилось 1 273 имени, а число погибших на войне заключенных превысило пять тысяч человек“, - сообщила „Медиазона“. Кроме того, журналисты подтвердили гибель 13 военных в ходе мятежа основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина в минувшую субботу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал данные об обстрелах региона за минувшие сутки. Удары со стороны Украины были нанесены в Белгородском районе по хутору Нехотеевка и селу Журавлевка, по окраине села Богун-Городок Борисовского района, по окраине хутора Старый в Волоконовском районе, по селам Дроновка, Сподарюшино, Козинка Грайворонского городского округа, по селам Новая Таволжанка и Середа, а также хутору Панков в Шебекинском горокруге , написал он в Telegram. В ряде населенных пунктов есть разрушения, люди не пострадали, утверждает Гладков.