СМИ: Пригожин решил распустить свой медиахолдинг

Издание „Ротонда“ также пишет со ссылкой на неназванный источник, что Пригожин „распустил медиахолдинг „Патриот“, в том числе и фабрику троллей“.

Телеграм-канал „ВЧК-ОГПУ“ — тоже со ссылкой на источник — написал: „Пригожин лично объявил о ликвидации медиа-холдинга Патриот. Все сотрудники в стадии увольнения“.

Глава попечительского совета медиагруппы „Патриот“ Аббас Джума на вопрос „Медузы“, действительно ли руководству сообщили о ее роспуске, ответил, что „пока [это] не комментирует“.

Главный редактор РИА ФАН Кристина Масенкова сообщила ТАСС, что издание прекращает работу. Входящее в медиахолдинг „Патриот“ издание „Невские новости“ также объявило о закрытии.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты изданий, связанных с Пригожиным. В реестр запрещенных сайтов были добавлены РИА ФАН, „Политика Сегодня“, „Экономика Сегодня“, „Невские новости“ и „Народные новости“, сообщает „Коммерсант“. Причины ограничения доступа к этим ресурсам не указаны.

23 июня в России начался вооруженный мятеж ЧВК Вагнера, который продлился около суток. За это время наемники захватили Ростов-на-Дону, сбили несколько самолетов и вертолетов Минобороны России, а также почти дошли до Москвы. Мятеж был остановлен после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин достиг договоренности с российскими властями, в рамках которой ЧВК „уйдет в Беларусь“. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

The Bell 29 июня сообщил, что холдингу „Патриот“ начали искать нового владельца. Наиболее вероятным претендентом на медиаимперию Пригожина источники издания называли „Национальную медиа группу“ (НМГ) Юрия Ковальчука. Также собеседники The Bell подчеркивали, что курировать эти медиа-активы в дальнейшем будет непосредственно администрация президента.