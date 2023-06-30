Штрафы для русскоязычных школ за нарушение языковых требований повысят до 10 000 евро

До сих пор максимальный размер штрафов, которые Языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не выполняются языковые требования, составлял 640 евро.

Однако с 1 августа Языковой департамент в сотрудничестве с Министерством образования и науки будет иметь право штрафовать школы, неоднократно нарушающие языковые требования, в размере до 9600 евро.

„Это возымеет действие. Потому что мы уже видели, что предписания, выданные физическим лицам, не возымели своего эффекта. А этот новый размер штрафа распространяется на юридические лица“, - сказал координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов.

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, повышение размера штрафов является хорошим сигналом для городских чиновников, многие из которых не понимают важности образования на эстонском языке.

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