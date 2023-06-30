1 июля вступает в силу реформа в социальной сфере, которая поможет сократить расходы десяткам тысяч семей

С июля все, кто нуждается в месте в доме попечения, смогут рассчитывать на помощь государства. Это станет большим подспорьем для семей, которые до сих пор были вынуждены доплачивать за своих родственников сотни евро в месяц.



По словам заместителя председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт, от реформы выиграют все, кто живет в домах попечения, а также их близкие.



„Стоимость места в домах попечения росла из года в год. Многим из-за этого пришлось отказаться от необходимой им услуги. К счастью, теперь всё изменится“, – отметила Кютт, годами добивавшаяся этой реформы.



До сих пор вклад местных самоуправлений в оплату мест в домах попечения составлял менее 20%. „С 2012 по 2021 год суммы, которые люди платили за место в доме попечения, выросли втрое. При этом расходы местных самоуправлений увеличились почти в полтора раза“, – подчеркнула Кютт.



Помимо прочего, самоуправления после оценки нужды пациента в услуге дома попечения начнут частично компенсировать расходы на проживание и питание тем пенсионерам, кто получает пенсию ниже средней.



„Понятно, что реформа не решает все проблемы в сфере социальной опеки, но Эстония сделала большой шаг в обеспечении достойного уровня жизни пожилых людей“, – сказала Хельмен Кютт.



Государство в этом году инвестирует в повышение доступности и качества услуг по уходу 40 млн евро. По словам Кютт, правительство во главе с Министерством социальных дел и Министерством финансов должно к следующему году разработать модель финансирования, которая будет учитывать нужды самоуправлений исходя из их реального материального положения. Во внимание в большей мере будет приниматься то, сколько в том или ином городе проживает пожилых и нуждающихся в помощи людей.



„На 2024 год на реализацию реформы запланировано почти 57 млн евро, но этой суммы скорее всего не хватит. Наша общая ответственность – найти эффективные решения для стабильного финансирования“, – отметила она.



По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, социал-демократы сумели на проходивших год назад переговорах по формированию правящей коалиции убедить своих партнеров в необходимости этой реформы.



„Наконец мы нашли решение, которое обеспечит очень многим людям достойную старость и позволит семьям сберечь тысячи евро в год. Конечно же, у столь крупной реформы имеются и свои узкие места, которые активно критикуются в обществе. Социал-демократы делают все для того, чтобы устранить или смягчить выявленные недочеты“, – заверил Ляэнеметс.