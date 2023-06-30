Преподаватель эстонского: работать в Нарве – это показалось мне очень интересным вызовом

Есть много разных вариантов. Иногда, когда человек говорит, что ему трудно, может быть, он еще не нашел свой способ изучения языка.

Разговоров о сложности эстонского языка, пожалуй, даже слишком много, поэтому важно, чтобы человек мог сам выбирать, как он хочет учиться: хочет ли он уделять больше внимания грамматике или желает учиться, больше слушая или читая, или вообще посредством разговора, импровизации или пения.

– Должна признать, что работать в Доме эстонского языка очень легко, поскольку мы имеем дело с мотивированными учениками. Конечно, все мы люди, и тот факт, что наши курсы бесплатны, до сих пор иногда позволяет людям запросто отказаться от посещения и не сообщить нам, а если зарегистрировались, то не прийти.

Пилле отмечает, что, хотя в последнее время интерес и мотивация к изучению эстонского языка заметно возросли, потребности у всех разные. Для кого-то важно сохранить свою работу, у многих есть потребность понять общество, в котором живут, и, может быть, благодаря знанию языка найти для себя новые вызовы. Для кого-то важно лучше понимать членов своей семьи другой национальности. И, наконец, есть группа людей, которые просто любят изучать язык и получают от этого удовольствие.

Пилле и раньше часто бывала в Нарве в отпуске вместе с мужем. Им понравился и город, и жители: по словам Пилле, ей было приятно, что люди на улице или в магазине могли иногда запросто подойти и поболтать с ними.

– Был конкурс, я увидела объявление Дома эстонского языка и сразу поняла, что эта работа для меня: искали учителей, которые хотели бы думать о преподавании немного иначе, чем раньше. На собеседовании нас также спросили, хотим ли мы работать в Таллинне или в Нарве. Но я с самого начала знала, что хочу работать в Нарве – эта работа показалась мне очень интересным вызовом.

Gazeta.ee поговорила с Пилле о том, почему она решилась переехать в Нарву, ее работе, почему так сложно дается изучение эстонского, что особенного есть в тандемном хоре.

Из историй учеников родилась книга



Книга для чтения „Lõpuks leidsin sind“ («Наконец-то я тебя нашел“), написанная двумя авторами – Пилле Маффуччи и Мартой Долгошев – не просто пособие для изучающих эстонский язык, позволяющее лучше понять его особенности. Это еще и увлекательная книга, созданная с юмором. Если вы будете читать ее, то знайте – в каждой истории есть что-то, что произошло на самом деле.

– Я подумала, что очень приятно будет написать такой материал, который рассказывает о собственной жизни наших учеников. И мы попросили учеников написать свои истории о том, что произошло, когда они использовали эстонский язык, и возможно, что-то пошло не так. Истории могли быть забавными, немного странными, иногда немного даже пугающими. Вместе с коллегой мы придумали двух персонажей, с которыми происходят все эти истории.

В конце каждого рассказа также есть задания, и их можно выполнять самостоятельно или в группе. Они немного расширяют те знания, о которых шла речь в той или иной истории.

Тандемный хор как модель общества



На вопрос, как появился тандемный хор, Пилле отвечает вопросом: „А вы любите петь?“. Да кто же не любит!

– И наши ученики тоже любят, и мы подумали, как было бы хорошо совместить изучение эстонского языка и изучение эстонской культуры.

Для Пилле важно, что в тандемном хоре людей разных национальностей объединяет общее дело, которое их радует.

– Так что это, может быть, и есть маленькая, но такая важная модель интеграции. В хоре эстонцев – примерно четверть. Хороший процент для Нарвы.

Какую роль в жизни Нарвы играет Дом эстонского языка?