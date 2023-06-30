Преподаватель эстонского: работать в Нарве – это показалось мне очень интересным вызовом(2)
Коренная таллиннка Пилле Маффуччи переехала в Нарву в 2019 году, чтобы преподавать эстонский язык и увлекать людей эстонской культурой. Кроме ведения занятий, она успела перевести русские стихи на эстонский, стала соавтором увлекательной хрестоматии эстонского языка „Наконец-то я тебя нашел“ и организовала тандемный хор.
Gazeta.ee поговорила с Пилле о том, почему она решилась переехать в Нарву, ее работе, почему так сложно дается изучение эстонского, что особенного есть в тандемном хоре.
С чего все началось?
– Был конкурс, я увидела объявление Дома эстонского языка и сразу поняла, что эта работа для меня: искали учителей, которые хотели бы думать о преподавании немного иначе, чем раньше. На собеседовании нас также спросили, хотим ли мы работать в Таллинне или в Нарве. Но я с самого начала знала, что хочу работать в Нарве – эта работа показалась мне очень интересным вызовом.
Пилле и раньше часто бывала в Нарве в отпуске вместе с мужем. Им понравился и город, и жители: по словам Пилле, ей было приятно, что люди на улице или в магазине могли иногда запросто подойти и поболтать с ними.
Почему сложно учить эстонский язык?
Пилле отмечает, что, хотя в последнее время интерес и мотивация к изучению эстонского языка заметно возросли, потребности у всех разные. Для кого-то важно сохранить свою работу, у многих есть потребность понять общество, в котором живут, и, может быть, благодаря знанию языка найти для себя новые вызовы. Для кого-то важно лучше понимать членов своей семьи другой национальности. И, наконец, есть группа людей, которые просто любят изучать язык и получают от этого удовольствие.
– Должна признать, что работать в Доме эстонского языка очень легко, поскольку мы имеем дело с мотивированными учениками. Конечно, все мы люди, и тот факт, что наши курсы бесплатны, до сих пор иногда позволяет людям запросто отказаться от посещения и не сообщить нам, а если зарегистрировались, то не прийти.
Разговоров о сложности эстонского языка, пожалуй, даже слишком много, поэтому важно, чтобы человек мог сам выбирать, как он хочет учиться: хочет ли он уделять больше внимания грамматике или желает учиться, больше слушая или читая, или вообще посредством разговора, импровизации или пения.
Есть много разных вариантов. Иногда, когда человек говорит, что ему трудно, может быть, он еще не нашел свой способ изучения языка.
Из историй учеников родилась книга
Книга для чтения „Lõpuks leidsin sind“ («Наконец-то я тебя нашел“), написанная двумя авторами – Пилле Маффуччи и Мартой Долгошев – не просто пособие для изучающих эстонский язык, позволяющее лучше понять его особенности. Это еще и увлекательная книга, созданная с юмором. Если вы будете читать ее, то знайте – в каждой истории есть что-то, что произошло на самом деле.
– Я подумала, что очень приятно будет написать такой материал, который рассказывает о собственной жизни наших учеников. И мы попросили учеников написать свои истории о том, что произошло, когда они использовали эстонский язык, и возможно, что-то пошло не так. Истории могли быть забавными, немного странными, иногда немного даже пугающими. Вместе с коллегой мы придумали двух персонажей, с которыми происходят все эти истории.
В конце каждого рассказа также есть задания, и их можно выполнять самостоятельно или в группе. Они немного расширяют те знания, о которых шла речь в той или иной истории.
Тандемный хор как модель общества
На вопрос, как появился тандемный хор, Пилле отвечает вопросом: „А вы любите петь?“. Да кто же не любит!
– И наши ученики тоже любят, и мы подумали, как было бы хорошо совместить изучение эстонского языка и изучение эстонской культуры.
Для Пилле важно, что в тандемном хоре людей разных национальностей объединяет общее дело, которое их радует.
– Так что это, может быть, и есть маленькая, но такая важная модель интеграции. В хоре эстонцев – примерно четверть. Хороший процент для Нарвы.
Какую роль в жизни Нарвы играет Дом эстонского языка?
– Я могу сказать о том, каким мы хотели бы видеть это место. С одной стороны, конечно, чего не хватает в Нарве, так это эстоноязычной среды. С другой стороны, у Дома эстонского языка есть желание сделать что-то во благо для местного сообщества в Нарве. Чтобы люди помимо языка могли чему-то научиться для себя. А это наши большие проекты и, собственно, различные мероприятия, которые мы организуем. Все это повышает уверенность в себе, ведь когда мы изучаем язык, наша уверенность в себе повышается не только за счет того, сколько слов мы знаем или насколько хорошо мы умеем говорить, но и за счет того, что мы знаем о культурном пространстве, которое нас окружает. И чем больше мы об этом знаем, тем увереннее и комфортнее себя чувствуем.
Приходите на Laulupiknik!
– Я бы очень хотела пригласить всех нарвитян, и не только, на наш большой песенный пикник (Laulupiknik), который пройдёт 20 августа в зоне отдыха Йоаорг (Липовая ямка). В качестве основного исполнителя выступит тандемный хор Дома эстонского языка, но мы пригласили, конечно же, и гостей. Участвовать будут как местные коллективы, так и музыканты и группы из-за пределов Ида-Вирумаа и Нарвы.
Мы очень ждем, ведь Laulupiknik устроен так, чтобы вы могли прийти всей семьей и не только послушать, но и спеть вместе. Именно для этого концерта мы подобрали репертуар, под который приятно подпевать, а если вы не знаете слов, то это не беда, ведь все слова из песен будут выведены на экран.
Песенный пикник похож на караоке, но только с хором и исполнителями. Там можно будет танцевать, петь, взять с собой корзину для пикника и прекрасно провести время на открытом воздухе.